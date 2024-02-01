Российские грабители отобрали у китайца 18 миллионов рублей и получили срок

В Приморье ограбившим иностранца на 18 миллионов рублей россиянам дали срок

В Приморском крае трем россиянам дали сроки за совершенное группой лиц разбойное нападение. Об этом в Telegram сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Как установил суд, 28 января 2022 года грабители при пособничестве жителя города Чугуевка проникли в дом гражданина Китая. Мужчину связали и под угрозой пыток и физической расправы потребовали отдать деньги. Напуганный иностранец выдал злоумышленникам 18 миллионов рублей.

Суд постановил приговорить двух подсудимых к девяти годам колонии строгого режима, житель Чугуевки получил 6,8 лет условного срока.