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19:18, 1 февраля 2024Силовые структуры

Российские грабители отобрали у китайца 18 миллионов рублей и получили срок

В Приморье ограбившим иностранца на 18 миллионов рублей россиянам дали срок

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Приморском крае трем россиянам дали сроки за совершенное группой лиц разбойное нападение. Об этом в Telegram сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Как установил суд, 28 января 2022 года грабители при пособничестве жителя города Чугуевка проникли в дом гражданина Китая. Мужчину связали и под угрозой пыток и физической расправы потребовали отдать деньги. Напуганный иностранец выдал злоумышленникам 18 миллионов рублей.

Суд постановил приговорить двух подсудимых к девяти годам колонии строгого режима, житель Чугуевки получил 6,8 лет условного срока.

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      Владимир Седов
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