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06:24, 1 февраля 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о поедании грязного снега из-за отсутствия воды

Пленный Вочкевич заявил, что питался грязным снегом из-за отсутствия воды

Фото: Pixabay

Украинский военнопленный Назар Вочкевич рассказал, как он с сослуживцами был вынужден есть грязный снег в течение нескольких дней из-за отсутствия у них питьевой воды, сообщает РИА Новости.

По его словам, утолить жажду с помощью воды он смог лишь после того, как попал в плен к российским солдатам. Он уточнил, что до этого бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) было нечего пить два-три дня.

«Мы реально, мы жрали снег. Ну я не думал, что это настолько катастрофически. Я снега столько в жизни не ел. И снег еще, от этих бомб и от этого всего, снег с землей. Не то, что этот беленький снежок, ты себе взял там», — заявил Вочкевич.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил уверенность в том, что Россию ожидают хорошие известия с харьковского направления в ближайшее время.

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      Марина Совина
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