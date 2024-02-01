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09:06, 1 февраля 2024Мир

Стало известно об увеличивающемся гендерном разрыве сторонников Трампа и Байдена

Politico: гендерный разрыв сторонников Трампа и Байдена увеличивается

Фото: Tom Brenner / Reuters

Гендерный разрыв сторонников экс-президента США Дональда Трампа и бывшего американского лидера Джо Байдена увеличивается из-за растущего желания женщин проголосовать за демократического кандидата. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на опрос, проведенный Университетом Квиннипиак.

«Гендерная демография рассказывает историю, за которой стоит следить. Благодаря поддержке избирателей-женщин всего за последние несколько недель личная ничья с Трампом превращается в скромное преимущество Байдена», — приводит издание слова аналитика Университета Квиннипиак Тима Маллоя.

В частности, лишь 36 процентов опрошенных женщин заявили о поддержке Трампа, в то время как 58 процентов выразили желание проголосовать за Байдена. В свою очередь, около 53 процентов мужчин поддерживают Трампа лишь при 42 процентах намеренных отдать голос за Байдена. Эксперты отмечают, что рекордная непопулярность кандидата-республиканца среди женского электората может быть шансом на победу его оппонента.

Ранее США назвали Тейлор Свифт «секретной козырной картой» Байдена. Опросы показывают, что известная певица способна напрямую повлиять на мнение избирателей, выразив свою поддержку действующему президенту.

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      Максим Габриелян
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