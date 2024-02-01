В Дагестане опровергли сообщения о разливе ракетного топлива в Каспийском море

ЦУР Дагестана опроверг данные о разливе ракетного топлива в Каспийском море

Распространившиеся в Telegram-каналах сообщения о массовом разливе ракетного топлива в Каспийском море оказались недостоверными, власти Республики Дагестан опровергли эту информация.

В постах утверждалось, что в результате разлива ракетного топлива в Дербенте, Каспийске, Избербаше с 30 января запрещен отлов рыбы и использование воды из колодцев в прибрежной зоне. Информация подавалась как якобы данные от ГУ МЧС России.

Центр управления регионом (ЦУР) Республики Дагестан предупредил о фейке. Специалисты ЦУР обратились за разъяснениями к Каспийской флотилии, где опровергли сведения. «У нас жидкое топливо в ракетах не используется, никаких аварий с ракетным оружием не было. Эту информацию распространяют западные службы», — указали в Каспийской флотилии.

Кроме того, ни местные власти, ни МЧС России не публиковали никаких заявлений о возможном разливе ракетного топлива в Каспийском море.

Сообщение не получило широкого распространения в российских СМИ, ряд изданий опубликовали материалы с опровержением — MK.RU, региональная «Лезги газет», РИА Дагестан.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».