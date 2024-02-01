В России выросли социальные пособия

С 1 февраля социальные пособия в России проиндексированы на 7,4 %

С февраля 2024 года в России выросли некоторые социальные пособия: они проиндексированы на 7,4 процента. Полный список выплат, которых касается индексация, опубликован в проекте постановления правительства.

В частности, увеличился размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для категории федеральных льготников. Это коснется ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трех групп и других.

Кроме того, вырос и размер материнского капитала. Теперь он составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка и 833 024,74 рубля — на второго. Родители, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату — 202 643,96 рубля.

Вслед за февральским увеличением ЕДВ с 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий. Увеличение проведут соразмерно прогнозам роста инфляции, повысив социальную пенсию ориентировочно на 7,5 процента, напоминает газета «Известия».