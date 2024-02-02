В Германии вновь призвали к поставкам крылатых ракет на Украину

Депутат бундестага Реттген потребовал от Шольца передать ВСУ ракеты Taurus

В контексте нынешней внешней политики Берлина Киев стоит выше Москвы, поэтому Германия должна передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus, несмотря на опасность эскалации конфликта с Россией. Положительного решения по поставкам ракет от канцлера ФРГ Олафа Шольца потребовал депутат бундестага Норберт Реттген, сообщает Bild.

«Канцлер не хочет [сделать окончательное решение по поставкам ракет для ВСУ] и постоянно ищет оправдания. Он и даже большинство в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии — прим. «Ленты.ру») все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией», — заявил депутат.

При этом Реттген отметил, «из-за усиливающегося наступления со стороны России ситуация вокруг Украины скоро станет хуже для Запада», ведь время не на стороне украинской армии и ее зарубежных союзников.

Ранее сообщалось о планах Шольца передать Франции и Великобритании ракетный комплекс TAURUS в обмен на передачу этими странами ракет Storm Shadow и SCALP в качестве военной помощи ВСУ.