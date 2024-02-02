Россия оказалась среди самых атакуемых хакерами стран

«Киберпротект»: Россия оказалась в числе самых атакуемых хакерами стран

Эксперты «Киберпротект» подсчитали, как часто за последний год происходили крупные и публичные потери информации из-за атак хакеров-вымогателей, какие отрасли пострадали больше всего и какой в среднем была сумма выкупа. Они также назвали страны-лидеры по количеству кибератак. В их числе оказалась и Россия. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Шифровальщик, или вымогатель — это вредоносная программа, которая ищет ценную для пользователя или компании информацию, например документы, изображения или базы данных, и шифрует ее с целью получения выкупа. Зашифрованные файлы невозможно открыть и использовать, пояснили в «Киберпротект».

Россия и США оказались среди стран-лидеров по количеству кибератак

Лидерами по количеству атак вирусов-шифровальщиков оказались США, Канада, Великобритания, Австралия и Россия.

По данным за 2023 год, сообщалось о 150 крупных атаках такого рода, что на 30 больше, чем годом ранее. Таким образом, их общее количество выросло на 20 процентов. При этом в 2023 году доля атак по России выросла с 1 до 4 процентов. По темпам роста нашу страну опережает только США — количество известных атак там выросло на 17 процентов в период с 2022 по 2023.

Самой атакуемой сферой стал госсектор

Чаще всего в 2023 году в мире информировали об атаках на госсектор, зафиксировано 24 нападения. Причем такая динамика сохраняется второй год подряд — в 2022 году в СМИ фигурировали 22 крупных нападения на правительственные учреждения.

ИТ-компании также находятся в топе самых атакуемых жертв, однако в 2023 году динамика положительная. Количество нападений сократилось на 30 процентов — 18 атак в 2023 году против 24 нападений в 2022. Также риску атак хакеров подвержены и учреждения социальной сферы — университеты, больницы и школы. В прошлом году их атаковали на 30 процентов чаще, чем в позапрошлом.

Бизнес платит хакерам в качестве выкупа тысячи долларов

Самый крупный выкуп хакерам, который фигурировал в медиа в 2023 году, внесла американская сеть казино Caesars Entertainment — это 15 миллионов долларов, что лишь половина от того, что требовали хакеры. Известно, что злоумышленники украли базу данных программы лояльности компании, которая также содержала данные водительских прав и номера социального страхования клиентов.

Средний чек за выкуп в 2023 году составлял от 250 тысяч до 10 миллионов долларов. Однако 2022 год в финансовом плане для хакеров был успешнее: самый крупный разовый платеж от жертвы тогда составил 60 миллионов долларов. Его киберпреступники потребовали за расшифровку файлов крупного автомобильного дилера Великобритании Pendragon.

Выполнение требований хакеров обычно ничего не гарантирует. После внесения выкупа данные могут и не расшифровать, также их могут слить в интернет или передать компаниям-конкурентам. Кроме того, по наблюдениям экспертов, участились случаи повторных атак на компании спустя время.

Ранее стало известно, что хакеры и киберпреступники начали использовать чат-боты для атак на пользователей интернета. В частности, в даркнете обсуждаются секретные запросы, с помощью которых можно «взломать» ChatGPT, чтобы нейросеть помогала в создании вирусов и координации атак на пользователей сети.