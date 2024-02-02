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08:31, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Россия оказалась среди самых атакуемых хакерами стран

«Киберпротект»: Россия оказалась в числе самых атакуемых хакерами стран

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Эксперты «Киберпротект» подсчитали, как часто за последний год происходили крупные и публичные потери информации из-за атак хакеров-вымогателей, какие отрасли пострадали больше всего и какой в среднем была сумма выкупа. Они также назвали страны-лидеры по количеству кибератак. В их числе оказалась и Россия. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Шифровальщик, или вымогатель — это вредоносная программа, которая ищет ценную для пользователя или компании информацию, например документы, изображения или базы данных, и шифрует ее с целью получения выкупа. Зашифрованные файлы невозможно открыть и использовать, пояснили в «Киберпротект».

Россия и США оказались среди стран-лидеров по количеству кибератак

Лидерами по количеству атак вирусов-шифровальщиков оказались США, Канада, Великобритания, Австралия и Россия.

По данным за 2023 год, сообщалось о 150 крупных атаках такого рода, что на 30 больше, чем годом ранее. Таким образом, их общее количество выросло на 20 процентов. При этом в 2023 году доля атак по России выросла с 1 до 4 процентов. По темпам роста нашу страну опережает только США — количество известных атак там выросло на 17 процентов в период с 2022 по 2023.

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Самой атакуемой сферой стал госсектор

Чаще всего в 2023 году в мире информировали об атаках на госсектор, зафиксировано 24 нападения. Причем такая динамика сохраняется второй год подряд — в 2022 году в СМИ фигурировали 22 крупных нападения на правительственные учреждения.

ИТ-компании также находятся в топе самых атакуемых жертв, однако в 2023 году динамика положительная. Количество нападений сократилось на 30 процентов — 18 атак в 2023 году против 24 нападений в 2022. Также риску атак хакеров подвержены и учреждения социальной сферы — университеты, больницы и школы. В прошлом году их атаковали на 30 процентов чаще, чем в позапрошлом.

Бизнес платит хакерам в качестве выкупа тысячи долларов

Самый крупный выкуп хакерам, который фигурировал в медиа в 2023 году, внесла американская сеть казино Caesars Entertainment — это 15 миллионов долларов, что лишь половина от того, что требовали хакеры. Известно, что злоумышленники украли базу данных программы лояльности компании, которая также содержала данные водительских прав и номера социального страхования клиентов.

Средний чек за выкуп в 2023 году составлял от 250 тысяч до 10 миллионов долларов. Однако 2022 год в финансовом плане для хакеров был успешнее: самый крупный разовый платеж от жертвы тогда составил 60 миллионов долларов. Его киберпреступники потребовали за расшифровку файлов крупного автомобильного дилера Великобритании Pendragon.

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Выполнение требований хакеров обычно ничего не гарантирует. После внесения выкупа данные могут и не расшифровать, также их могут слить в интернет или передать компаниям-конкурентам. Кроме того, по наблюдениям экспертов, участились случаи повторных атак на компании спустя время.

Ранее стало известно, что хакеры и киберпреступники начали использовать чат-боты для атак на пользователей интернета. В частности, в даркнете обсуждаются секретные запросы, с помощью которых можно «взломать» ChatGPT, чтобы нейросеть помогала в создании вирусов и координации атак на пользователей сети.

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