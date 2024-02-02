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08:16, 2 февраля 2024Силовые структуры

88-летний инвалид забил жену дубиной из-за отказа выключить телевизор

СК: 88-летний инвалид забил жену дубиной из-за отказа выключить телевизор

Фото: Следственное управление СК по Республике Алтай

Следователи раскрыли жестокое убийство 89-летней женщины в Горно-Алтайске. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Республике Алтай.

Выяснилось, что злоумышленником оказался супруг жертвы, 88-летний местный житель. В ночь 2 ноября 2023 года между супругами вспыхнула ссора из-за нежелания пожилой женщины выключить телевизор. Мужчина схватил деревянную дубину и нанес жене несколько ударов по голове. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. На время следствия его не стали помещать под стражу, поскольку он является инвалидом и передвигается на коляске. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В 2022 году сообщалось, что преступник убил мешавшую ему спать дошкольницу. Четырехлетняя девочка включила телевизор в тот момент, когда пьяный мужчина пытался уснуть. Вспылив, он избил и задушил ребенка.

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      Марина Совина
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