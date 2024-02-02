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09:15, 2 февраля 2024Россия

Московские школьники начнут изучать математику по-новому

Ракова: «МЭШ» позволит школьникам выбирать уровень и стиль изучения математики

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

У московских школьников с 6-го по 11 класс появилась возможность заниматься математикой по индивидуальной программе. Благодаря объединению «МЭШ» с электронной образовательной системой «Гиперматика» они могут самостоятельно выбирать не только задачи по уровню сложности, но и стиль изложения материала. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, стремление Москвы персонифицировать свои продукты объясняется тем распространяется в том числе на сферу образования, поскольку «каждый ребенок индивидуален, и ко всем детям нужен адресный подход». Объединение «МЭШ» с «Гиперматикой», чьи цифровые материалы системы адаптируются под текущий уровень знаний и цели школьника, «позволяет повысить и мотивацию детей, и их образовательные результаты», уверена Ракова.

Желающие разобраться в математике или заинтересоваться в ней могут выбрать мотивирующий стиль, в рамках которого предлагается подробное, развёрнутое изложение материалов, написанных доступным языком. Для тех, кто заинтересован в практическом применении предмета, доступен прикладной стиль — с примерами применения тем в смежных областях, в том числе физике, экономике, биологии. Учащиеся, которые хотят быстрее перейти от теории к решению задач, могут выбрать краткий стиль

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Новые функции открывают доступ к учебным курсам по алгебре для учеников с 7-го по 9 класс, а по математической грамотности — для шестиклассников. Использование материалов в школе и дома призвано сделать учебу интереснее, понятнее и комфортнее. Кроме того, вскоре планируется дополнить систему контентом для подготовки выпускников к ЕГЭ как профильного, так и базового уровня.

Учителя получили новые образовательные материалы, соответствующие федеральным госстандартам. Они смогут использовать их на уроках и при выдаче домашних заданий.

Новый контент в Библиотеке «МЭШ» доступен пользователям по ссылке.

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      Инга Разумовская
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