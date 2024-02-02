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18:02, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

В МЧС опровергли информацию об угрозе ракетного удара в Брянской области

В МЧС опровергли информацию об угрозе ракетного удара в городе Сельцо

Фото: Reuters

Главное управление МЧС России по Брянской области опровергло информацию о возможной угрозе ракетного удара, сообщает «Регион 32» в Telegram.

Ранее на украинских ресурсах распространилась информацию о том, что в городе Сельцо Брянской области по радио звучат призывы пройти в убежища из-за ракетной атаки, которая привела к химическому загрязнению.

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Главное управление МЧС по региону назвало фейком это сообщение. В МЧС призвали граждан доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти. В официальных источниках призывы пройти в убежище из-за ракетной атаки не публиковались.

Сообщение о призывах по радио пройти в убежища в Брянской области не получило широкого распространения в российских СМИ и соцсетях. Их публиковали украинские ресурсы, а также анонимные Telegram-каналы. Например канал «Брянский вестник» (около девяти тысяч подписчиков), а также «ЧП Брянск», на который подписано четыре пользователя.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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