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02:59, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Глава разведки США пожаловался на мешающие шпионить камеры

Глава ЦРУ Бернс заявил, что из-за городских камер стало намного сложнее шпионить

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Современные технологии как никогда усложнили многие аспекты шпионской деятельности. На это в статье для Foreign Affairs посетовал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

В частности, он указал, что повсеместное распространение городских камер вкупе с технологией распознавания лиц предоставляет риск для офицера ЦРУ, работающего во враждебной стране и встречающегося с источниками. «Шпионить стало намного сложнее», — признался глава американской разведки.

В 2018 году бывшие и действующие американские чиновники США пожаловались, что стало сложнее противостоять российским шпионам. «Сложность заключается в технических средствах, которые могут быть использованы», — пояснил один из собеседников агентства Reuters. Как отмечалось в сообщении, ФБР следит за перемещениями и разговорами иностранных разведчиков, но трудности создает расширение российского присутствия и появление коммерчески доступной зашифрованной связи.

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      Марина Совина
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