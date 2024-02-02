Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора заявил об уходе из России

Турецкий Ronesans Holding заявил об уходе из России

Турецкий строительный подрядчик Ronesans Holding заявил об уходе из России, где он входил в топ-10 крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.

«В России Ronesans вышла из строительного бизнеса в мае 2022 года и бизнеса в сфере недвижимости в июне 2023 года, перенаправив инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру», — говорится в сообщении и уточняется, что теперь присутствие группы распространяется на Турцию, Нидерланды, Германию и страны СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан.

По данным агентства, российские юридические лица АО «Ренейссанс Констракшн» в Москве и Санкт-Петербурге сменили названия на АО «Ренконс», а «Ренейссанс Хэви Индастрис» стала «Ренконс Хэви Индастрис».

В российском портфолио подрядчика значатся как промышленные объекты, так и масштабные проекты в сфере недвижимости, например общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Петербурге и небоскребы «Федерация», Neva Towers, iCity в Москве.

Ранее были подсчитаны убытки крупной немецкой компании от ухода из России. В 2022 финансовом году департамент крупного немецкого концерна Siemens AG — Mobility — потерял 600 миллионов долларов после сворачивания деятельности в РФ.