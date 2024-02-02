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21:12, 2 февраля 2024Экономика

Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора заявил об уходе из России

Турецкий Ronesans Holding заявил об уходе из России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Турецкий строительный подрядчик Ronesans Holding заявил об уходе из России, где он входил в топ-10 крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.

«В России Ronesans вышла из строительного бизнеса в мае 2022 года и бизнеса в сфере недвижимости в июне 2023 года, перенаправив инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру», — говорится в сообщении и уточняется, что теперь присутствие группы распространяется на Турцию, Нидерланды, Германию и страны СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан.

По данным агентства, российские юридические лица АО «Ренейссанс Констракшн» в Москве и Санкт-Петербурге сменили названия на АО «Ренконс», а «Ренейссанс Хэви Индастрис» стала «Ренконс Хэви Индастрис».

В российском портфолио подрядчика значатся как промышленные объекты, так и масштабные проекты в сфере недвижимости, например общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Петербурге и небоскребы «Федерация», Neva Towers, iCity в Москве.

Ранее были подсчитаны убытки крупной немецкой компании от ухода из России. В 2022 финансовом году департамент крупного немецкого концерна Siemens AG — Mobility — потерял 600 миллионов долларов после сворачивания деятельности в РФ.

Варвара Кошечкина
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