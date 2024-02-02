Путин согласился с необходимостью ввести одно изменение в здравоохранении России

Путин согласился с тем, что врачи оказывают медицинскую помощь, а не услуги

В российском законодательстве о здравоохранении следует ввести одно изменение и изменить формулировку о деятельности врачей — с оказания услуг на оказание медицинской помощи. С этой необходимостью согласился кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Трансляция мероприятия велась в официальном канале Кремля в Telegram.

Так действующий глава государства ответил на вопрос главного врача Московской городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко, которая отметила, что подобный вопрос в сфере образования уже был решен в пользу отказа от термина «услуга».

«Формально это может быть услуга. Но это гораздо шире, чем просто взять продать, купить, сдать в аренду. Давайте сделаем это, я не против, я за», — согласился Путин.

Также он подчеркнул, что не понимает, почему российские чиновники «так упираются».

Из-за формулировки об оказании врачами «медицинских услуг» они могут стать фигурантами дел по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что только в 2021 году пациенты подали около шести тысяч жалоб на своих докторов, и примерно двум тысячам из них дали ход. Больше всего от этого страдают хирурги, гинекологи и анестезиологи-реаниматологи. Известно, что суды выносят более 80 процентов обвинительных приговоров по этой статье.