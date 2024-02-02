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12:48, 2 февраля 2024Россия

Шойгу заявил о более чем сотне ударов по объектам на Украине за январь

Шойгу: ВС России за январь нанесли 127 ударов по военной инфраструктуре Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за январь нанесли 127 ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«В январе российские вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сказал глава Минобороны.

По его словам, в результате ударов были поражены предприятия, производящие и модернизирующие вооружения, а также арсеналы, военные аэродромы, базы с горючим и пункты дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

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Ранее стало известно, что Шойгу раскритиковал главного конструктора екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ». Он также напомнил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это поручение президента.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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