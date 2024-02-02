Британские ВМС готовятся к первому за семь лет испытанию МБР

Sun: ВМС Великобритании готовятся к первому с 2016 года испытанию МБР Trident II

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании готовятся к первому за семь лет испытанию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в Атлантике. Об этом стало известно газете The Sun.

По данным издания, ракету Trident II запустят с атомной подлодки HMS Vanguard в 90 километрах от восточного побережья США. Ожидается, что снаряд преодолеет около шести тысяч километров, после чего упадет в море между Бразилией и Западной Африкой.

До этого запуск МБР Британия проводила в 2016 году.

Ранее стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) типа Vanguard Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане. Причиной стал сбой в работе одного из глубиномеров.