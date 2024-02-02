В Бишкеке произошел взрыв на единственной ТЭЦ

На единственной в Бишкеке ТЭЦ произошел взрыв, жители остались без отопления

На единственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Бишкеке произошел взрыв, в результате местные жители остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает портал 24.kg.

По предварительным данным, взорвался один из отопительных котлов. Глава МЧС республики Бообек Ажикеев не исключил возможность диверсии. «Конечно, техногенную составляющую мы тоже не исключаем. Поэтому возможны и технические моменты», — сказал он.

Местные жители начали жаловаться на отключение и горячей воды, и отопления. По их словам, горячая вода стала еле теплой еще утром, а сейчас нет отопления. По данным синоптиков, в Бишкеке днем ожидается 6 градусов мороза, а ночью похолодает до минус 9 градусов.

Ранее авария произошла на ТЭЦ-1 в Хабаровске. На электростанции остановились два турбогенератора и три тепловых котла. Теплоснабжение было восстановлено в тот же день.