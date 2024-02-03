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17:55, 3 февраля 2024Силовые структуры

В российском регионе охотник перепутал наркомана с лосем и выстрелил в него

Во Владимирской области охотник случайно выстрелил в наркомана и избежал тюрьмы

Фото: Unsplash

В Вязниковском районе Владимирской области мужчина по ошибке выстрелил в наркомана во время охоты и избежал тюрьмы. Об этом сообщает Вязниковский городской суд.

Согласно данным дела, в начале февраля 2022 года мужчина охотился в лесу на лосей, когда заметил вдалеке два силуэта. Это были два молодых человека, искавших наркотические вещества в лесном массиве. Охотник перепутал наркоманов с лосями и произвел выстрел в их сторону. Он попал в голову одного из молодых людей. Спасти его не удалось.

Охотник, осознав, что совершил неумышленное преступление, явился в полицию с повинной. Мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и в течение года активно сотрудничал со следствием. Он также принес свои извинения, внес добровольное пожертвование в фонд поддержки участников специальной военной операции и оказывал помощь родственникам. Подсудимый ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, не состоит на учете у нарколога и психиатра, а также официально трудоустроен.

Вязниковский городской суд принял во внимание наличие ряда смягчающих обстоятельств и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на один год, которое заменил на принудительные работы на тот же срок и удержание 10 процентов от зарплаты в пользу государства. Мужчина также выплатил потерпевшей стороне 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Тюменской области следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь пенсионера. В 63-летнего мужчину выстрелил охотившийся на бобров россиянин.

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      Алиса Удовик
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