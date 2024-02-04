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02:53, 4 февраля 2024Мир

В Британии рассказали о стремлении снизить число жертв ударов в Йемене

В Британии заявили, что при ударах по Йемену стремились снизить число жертв

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Удары британской авиации по Йемену были тщательно спланированы, чтобы свести к минимуму число жертв среди мирного населения, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Как рассказали в ведомстве, бомбардировки велись в ночное время, так как это еще больше снижает любые подобные риски. «Удары были очень тщательно спланированы, мы стремились обеспечить минимальный риск жертв среди гражданского населения», — подчеркнули в министерстве.

Авиация нанесла удар по двум наземным станциям управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на побережье Красного моря. «Истребители Typhoon также атаковали значительное количество целей в Бани», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американские и британские ВВС нанесли удары по 36 целям в 13 локациях в Йемене.

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      Марина Совина
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