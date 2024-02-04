Новый посол Израиля раскритиковала поведение России

Новый посол Израиля раскритиковала политику России на Ближнем Востоке

Новый посол Израиля в Москве Симона Гальперин в интервью газете «Коммерсантъ» выразила недовольство политикой России на Ближнем Востоке.

В частности, дипломат считает, что Москва слишком поздно осудила октябрьское нападение ХАМАС на Израиль. Кроме того, российская сторона не объявила палестинскую группировку террористической и продолжает встречи с ее членами.

Также Гальперин считает, что Москва солидаризируется с ЮАР, подавшей в Международный суд ООН иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев.

Все это, по словам дипломата, снижает симпатии к России жителей Израиля, в том числе и русскоговорящих.

При этом Гальперин уверена, что альтернативы дружественным отношениям между двумя странами нет.

Израиль сменил посла в Москве в начале этого года. Предшественник Гальперин Александр Бен Цви возглавлял представительство в России в течение трех лет, сейчас дипломат вышел на пенсию.