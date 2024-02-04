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23:17, 4 февраля 2024Мир

Россия помогла армии ЦАР отразить атаку боевиков

Посольство: российские инструкторы помогли армии ЦАР отразить атаку боевиков

Фото: Leger Kokpakpa / Reuters

Российские инструкторы помогли армии ЦАР отразить атаку боевиков из Судана. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Банги.

Речь идет про нападение вооруженных людей на горнодобывающее предприятие на севере ЦАР. При отражении атаки удалось ликвидировать лидера боевиков.

«Численность атаковавшей группы была порядка 15 человек, ее возглавлял полевой командир по прозвищу Б-13, один из главарей группировки „Коалиция патриотов за перемены“. Нападавшие передвигались на мотоциклах и были вооружены автоматическим стрелковым оружием (АК-47) и РПГ», — рассказали ТАСС в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

СОМБ — организация, реализующая контракт по подготовке армии, полиции и жандармерии ЦАР. Обучением занимаются российские инструкторы с опытом работы в различных странах мира.

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      Марина Совина
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