Россия помогла армии ЦАР отразить атаку боевиков

Посольство: российские инструкторы помогли армии ЦАР отразить атаку боевиков

Российские инструкторы помогли армии ЦАР отразить атаку боевиков из Судана. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Банги.

Речь идет про нападение вооруженных людей на горнодобывающее предприятие на севере ЦАР. При отражении атаки удалось ликвидировать лидера боевиков.

«Численность атаковавшей группы была порядка 15 человек, ее возглавлял полевой командир по прозвищу Б-13, один из главарей группировки „Коалиция патриотов за перемены“. Нападавшие передвигались на мотоциклах и были вооружены автоматическим стрелковым оружием (АК-47) и РПГ», — рассказали ТАСС в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

СОМБ — организация, реализующая контракт по подготовке армии, полиции и жандармерии ЦАР. Обучением занимаются российские инструкторы с опытом работы в различных странах мира.