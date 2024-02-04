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04:56, 5 февраля 2024Путешествия

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах

«Известия»: российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах

Фото: Global Look Press

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах, пишут «Известия». Как стало известно газете, соответствующие поправки в Воздушный кодекс готовят в Госдуме.

Законопроект находится на стадии обсуждения с заинтересованными сторонами.

Профильные ведомства рассказали, что следят за тем, чтобы перевозчики не рассаживали семьи. К тому же соответствующие рекомендации компании получили в конце 2023 года от Генпрокуратуры в конце 2023 года. Правда, за их нарушения не следует никакой ответственности, отмечают «Известия».

В Союзе пассажиров заявили, что поддерживает инициативу депутатов, «поскольку многие авиакомпании рассаживают семьи, не заплатившие отдельно за выбор места, по разным рядам». За рубежом несовершеннолетнего ребенка возраст зависит от страны) разместить не рядом с родителем просто нельзя, подчеркнули в организации.

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      Марина Совина
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