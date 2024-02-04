«Самый крутой в мире диктатор» победил на выборах

Президент Сальвадора Найиб Букеле побеждает на выборах

Президент Сальвадора Найиб Букеле, которого СМИ называют «самым крутым в мире диктатором», побеждает на выборах. Об этом сообщает Reuters.

Сам он заявил, что получил 85 процентов голосов избирателей. Официальный подсчет голосования еще продолжается, но экзит-полы отдают уверенную победу именно Букеле.

Также его партия «Новые идеи» по итогам выборов получила 58 из 60 кресел в национальном парламенте.

Букеле возглавил Сальвадор в 2019 году. После прихода к власти он объявил план по борьбе с высокой преступностью. В частности, был введен и неоднократно продлевался режим чрезвычайного положения, который существенно ограничивал гражданские права. К ноябрю 2023 года было арестовано около 75 тысяч человек при населении страны в 6,5 миллиона.