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07:21, 5 февраля 2024Мир

«Самый крутой в мире диктатор» победил на выборах

Президент Сальвадора Найиб Букеле побеждает на выборах
Найиб Букеле

Найиб Букеле. Фото: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Президент Сальвадора Найиб Букеле, которого СМИ называют «самым крутым в мире диктатором», побеждает на выборах. Об этом сообщает Reuters.

Сам он заявил, что получил 85 процентов голосов избирателей. Официальный подсчет голосования еще продолжается, но экзит-полы отдают уверенную победу именно Букеле.

Также его партия «Новые идеи» по итогам выборов получила 58 из 60 кресел в национальном парламенте.

Букеле возглавил Сальвадор в 2019 году. После прихода к власти он объявил план по борьбе с высокой преступностью. В частности, был введен и неоднократно продлевался режим чрезвычайного положения, который существенно ограничивал гражданские права. К ноябрю 2023 года было арестовано около 75 тысяч человек при населении страны в 6,5 миллиона.

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      Марина Совина
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