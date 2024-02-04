В Австрии удивились дорогим машинам украинских беженцев

Евродепутат Вилимски: украинцев на дорогих автомобилях сложно считать беженцами

Украинцев на дорогих автомобилях сложно считать беженцами, заявил в беседе с Heute евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

Он обратил внимание, что многие украинцы передвигаются на машинах стоимостью выше 250 тысяч евро. «Я думаю о том, что это не обычный человек, нуждающийся в защите», — рассказал политик.

Вилимски подчеркнул, что не имеет ничего против пребывания в стране вынужденных переселенцев: «пожилых людей, женщин и больных».

Сколько именно украинцев приехало в Австрию за последние два года, точно неизвестно. Но осенью прошлого года сообщалось, что на территории республики находится 14 тысяч украинцев, годных к военной службе. По данным на февраль 2023 года число граждан, получивших временное убежище в Австрии, превышало 92 тысячи, более 60 тысяч на тот момент оставались в стране.