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02:38, 5 февраля 2024Мир

В Австрии удивились дорогим машинам украинских беженцев

Евродепутат Вилимски: украинцев на дорогих автомобилях сложно считать беженцами
Гаральд Вилимски

Гаральд Вилимски. Фото: Francois Lenoir / Reuters

Украинцев на дорогих автомобилях сложно считать беженцами, заявил в беседе с Heute евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

Он обратил внимание, что многие украинцы передвигаются на машинах стоимостью выше 250 тысяч евро. «Я думаю о том, что это не обычный человек, нуждающийся в защите», — рассказал политик.

Вилимски подчеркнул, что не имеет ничего против пребывания в стране вынужденных переселенцев: «пожилых людей, женщин и больных».

Сколько именно украинцев приехало в Австрию за последние два года, точно неизвестно. Но осенью прошлого года сообщалось, что на территории республики находится 14 тысяч украинцев, годных к военной службе. По данным на февраль 2023 года число граждан, получивших временное убежище в Австрии, превышало 92 тысячи, более 60 тысяч на тот момент оставались в стране.

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      Марина Совина
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