В США обвинили Киев в отправке украинцев на убой с целью досадить России

Журналист Блюменталь: Киев жертвует жизнями украинцев, чтобы досадить России

Журналист из США Макс Блюменталь в эфире YouTube-канала Judging Freedom обвинил Киев в том, что он жертвует жизнями украинцев, чтобы досадить России.

«Именно это мы наблюдаем на Украине. Там просто не осталось мужчин. Целое поколение бросили на убой, просто чтобы досадить России и атаковать ее», — подчеркнул обозреватель.

По словам Блюменталя, действия украинских властей не слишком повлияли на российскую экономику и положение Москвы на международной арене.

Он подчеркнул, что пострадавшей стороной в этом конфликте стала западная экономика. «Так что это просто катастрофа», — резюмировал журналист.

Ранее польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский усомнился в способности Украины удержать фронт и выжить без помощи Запада.

