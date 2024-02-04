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03:38, 4 февраля 2024Интернет и СМИ

В США обвинили Киев в отправке украинцев на убой с целью досадить России

Журналист Блюменталь: Киев жертвует жизнями украинцев, чтобы досадить России

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Журналист из США Макс Блюменталь в эфире YouTube-канала Judging Freedom обвинил Киев в том, что он жертвует жизнями украинцев, чтобы досадить России.

«Именно это мы наблюдаем на Украине. Там просто не осталось мужчин. Целое поколение бросили на убой, просто чтобы досадить России и атаковать ее», — подчеркнул обозреватель.

По словам Блюменталя, действия украинских властей не слишком повлияли на российскую экономику и положение Москвы на международной арене.

Он подчеркнул, что пострадавшей стороной в этом конфликте стала западная экономика. «Так что это просто катастрофа», — резюмировал журналист.

Ранее польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский усомнился в способности Украины удержать фронт и выжить без помощи Запада.

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      Марина Совина
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