Поклонник предложил женщине четыре миллиона рублей за ее волосы

TMZ: женщине-бойцу MMA Ванзант Пейдж предложили 50 тысяч долларов за ее волосы

Известная женщина-боец MMA Ванзант Пейдж утверждает, что поклонник хотел купить у нее волосы. Об этом сообщает издание TMZ.

В своем подкасте Пейдж рассказала, что однажды один из ее подписчиков на сервисе OnlyFans предложил ей сделать короткую стрижку и прислать отрезанные волосы ему. За это он обещал заплатить 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей).

По словам Пейдж, если бы она согласилась, то получила бы внушительную сумму почти без всяких усилий. Ее остановило лишь нежелание отдавать волосы незнакомцу. Мужу Пейдж эта идея тоже показалась сомнительной. В итоге ей пришлось отказаться.

Ранее сообщалось, что злоумышленники ограбили мастерскую по изготовлению париков в Нью-Дели. Угрожая пистолетом, они отобрали у хозяина мастерской 200 килограммов волос.