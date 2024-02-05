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01:00, 5 февраля 2024Ценности

Известная 58-летняя модель снялась топлес и показала шрамы на теле

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова снялась топлес и показала шрамы на теле. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя манекенщица предстала перед камерой в ванной, позируя в черных трусах и распахнутом розовом халате с обнаженной грудью. Также она распустила седые волосы и продемонстрировала рубцы на коже после двусторонней операции по замене тазобедренного сустава.

«Сегодня седьмой день после операции. Я знаю, что шрамы скоро станут частью меня. Они будут напоминанием о старой боли и новых победах», — подписала снимок знаменитость.

В октябре приверженка идей бодипозитива блогерша Иззи Роджерс из Великобритании снялась обнаженной и продемонстрировала особенности своей фигуры подписчикам. Активистка позировала таким образом, что были видны складки на ее животе и в области между грудью и подмышечной впадиной.

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      Алина Гостева
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