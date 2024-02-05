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16:02, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Известную журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Журналистку Евгению Альбац оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Известную российскую журналистку Евгению Альбац (признана Минюстом России СМИ-иноагентом) оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 5 февраля 2024 года Альбац Евгения Марковна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иноагента) и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

О том, что нарушение закона связано именно с отсутствием маркировки о статусе иноагента, пресс-служба судов общей юрисдикции подтвердила агентству ТАСС.

Альбац покинула Россию еще в сентябре 2022 года. Тогда она пояснила, что переехала в Нью-Йорк и преподает в университете. Говоря о причинах переезда, журналистка напомнила, что у нее «было четыре административки» и ее признали иноагентом.

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      Олег Давыдов
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