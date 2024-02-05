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18:39, 5 февраля 2024Россия

Медведев указал на подтверждение сокращения территории Украины в будущем

Медведев: проект железной дороги в Европе подтверждает перенос столицы Украины

Фото: Globallookpress.com

Проект железной дороги, которая пройдет из Испании через юг Европы до Львова, выглядит как подтверждение того, что в будущем «Львов-Лемберг» станет столицей Украины с сокращенной до границ Львовской области территорией. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Соответствующий пост появился в соцсети X (бывший Twitter).

«И дело здесь не в том, что трассы на Западе и в Малороссии различаются по ширине», — отмел Медведев, объяснив, что бизнес гораздо более дальновиден, чем политики.

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      Константин Лысяков
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