Медведев: проект железной дороги в Европе подтверждает перенос столицы Украины

Проект железной дороги, которая пройдет из Испании через юг Европы до Львова, выглядит как подтверждение того, что в будущем «Львов-Лемберг» станет столицей Украины с сокращенной до границ Львовской области территорией. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Соответствующий пост появился в соцсети X (бывший Twitter).

«И дело здесь не в том, что трассы на Западе и в Малороссии различаются по ширине», — отмел Медведев, объяснив, что бизнес гораздо более дальновиден, чем политики.