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03:57, 5 февраля 2024Россия

Стала известна судьба пропавшего с радаров вертолета МЧС

Mash: пропавший над Онежским озером вертолет МЧС Ми-8 ушел под лед

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Пропавший с радаров вертолет МЧС России рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. О судьбе Ми-8 и его экипажа написал Telegram-канал Mash.

Как стало известно изданию, спасатели обнаружили обломки вертолета примерно в 10 километрах от села Деревянного. На поверхности льда обнаружена промоина, найдена часть фюзеляжа. Сообщается, что утром к месту происшествия прибудут водолазы, они продолжат поиск в воде.

Судьба экипажа Ми-8 пока неизвестна. По предварительным данным, они погибли.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на территории Карелии, а вертолет принадлежал вологодскому управлению МЧС.

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      Марина Совина
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