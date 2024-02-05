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08:00, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Девушка узнала об одном поступке жениха в отношении свекрови и отменила свадьбу

Фото: Sandy Millar / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала об одном поступке жениха в отношении свекрови и отменила свадьбу. Большинство комментаторов встали на сторону девушки.

Автор поста написала, что недавно ее парень Джек сделал ей предложение. «Он снимает жилье по соседству с родителями», — рассказала она и добавила, что ее жених сильно привязан к семье. Героиня истории отметила, что сказала возлюбленному, что она не хочет жить рядом с его семьей после свадьбы.

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«После нашего разговора мой жених пошел к своей матери и сказал ей, что я не хочу жить с ней по соседству, и буду искать новый дом, на что она злостно заявила, что мне не придется жить рядом со свекровью, потому что она уезжает из города», — пожаловалась девушка. Она призналась, что не винит свекровь в такой реакции, но считает, что Джек не должен был делиться всем, что происходит в их зарождающейся семье с родителями. Кроме того, как отметила рассказчица, у нее уже были конфликты с семьей жениха, в которых он вставал на сторону своих родственников.

«Джек сказал матери, что решение переехать было моим, и он не будет говорить ей, что это наше общее решение, но на самом деле принимали мы его вместе», — посетовала автор. Рассказчица выразила мнение, что люди в паре не должны выставлять друг друга в плохом свете, и призналась, что поведение жениха расстроило ее. «Я принимаю его как личность, которую он недавно раскрыл, но не выйду замуж за этого человека», — заключила героиня истории.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора отменить свадьбу с мужчиной, с которым у них разное понимание брака. По их мнению, жених девушки не был готов к женитьбе. «Легче расстаться с маменькиным сыночком, чем развестись», — написал один из комментаторов.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она решила разорвать отношения с женихом после одного его комментария.

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      Олег Давыдов
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