В России покажут документальный сериал об «Играх Будущего»

Okko эксклюзивно покажет документальный сериал «Фиджитал. Игры Будущего»

В феврале, эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, состоится премьера документального сериала «Фиджитал. Игры Будущего» — совместного проекта продюсерского агентства BOKOVFACTORY при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и организаторов «Игр Будущего». В пяти сериях зрители Okko познакомятся с принципиально новым спортивным форматом, который объединяет физическую нагрузку и цифровые навыки. Он придуман в России.

«Премьера документального сериала "Фиджитал. Игры Будущего" в Okko — это важное событие в популяризации фиджитал-спорта. Такого турнира, объединяющего высокотехнологичные виды спорта, реальные и киберсостязания в мировой истории еще не было. Мы благодарны создателям фильма за готовность быть первопроходцами и знакомить аудиторию с инновационным форматом Игр. Этот сериал – не просто рассказ о спорте, это захватывающая история о смелости, новаторстве и безграничных возможностях человеческого духа и мысли, а главное о людях, которые создают спорт будущего уже сегодня», — сказал руководитель проекта «Игры Будущего 2024» Игорь Столяров.

Зрители проследят путь инновационного проекта: от идеи до турнира, который стартует в Казани 21 февраля 2024 года. В нем примут участие 2 000 спортсменов из 100 стран.

«Один из главных трендов рынка в ближайшие несколько лет — это синергия разных форматов и жанров, и не только в контенте, но и в жизни. Этот проект как раз о том, как мы можем объединять все возможности технологий с реальным спортом и всем, что свойственно живым соревнованиям. ИРИ давно поддерживает документальный контент (и продолжит это делать), и нам кажутся важными такие проекты — направленные не в прошлое, а в будущее, рассказывающие об инновациях и о том, как они повлияют на нашу реальность в разных жизненных сферах», — подчеркнул генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Заместитель генерального продюсера, руководитель направления детского и юношеского контента Okko Светлана Сонина подчеркнула, что спорт для бумеров и спорт для зумеров рано или поздно должны были пересечься.

«Онлайн-кинотеатр Okko не мог остаться в стороне, когда в России формируется новый уникальный формат спортивных соревнований. Спорт в Okko показывает отличные результаты смотрения, в то же время документальная линейка в Okko вызывает большой интерес у аудитории. Очевидно, что спорт для бумеров и спорт для зумеров рано или поздно должны были пересечься. Мы рады поддержать этот новый перспективный тренд», — сказала она.

Среди героев сериала: экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, олимпийский чемпион Никита Нагорный, экс-футболист сборной России по футболу Алексей Смертин, автогонщик Никита Мазепин. Каждый из них тесно связан с классическим спортом и поддерживает инновационные спортивные форматы.

«Понятно рассказать о чем-то кардинально новом непросто. Но, как фиджитал объединяет две реальности, так и мы в сериале объединили эмоции и факты — человеческие истории и понятную всем конкретную информацию. Моя задача — быть проводником, помочь разобраться в проекте будущего. Надеюсь, а точнее уверен, что у нас получилось», — сказал писатель Александр Цыпкин.