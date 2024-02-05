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15:09, 5 февраля 2024Россия

Путин присвоил звание Героя Труда экс-главе РАН

Президент Путин присвоил звание Героя Труда экс-главе РАН академику Осипову
Юрий Осипов

Юрий Осипов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда экс-главе РАН академику Юрию Осипову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ Путина о награждениях был опубликован 5 февраля. В нем, среди прочего, говорится о награждении других академиков различными орденами и почетными званиями.

В документе отмечается, что академика Осипова наградили званием Героя Труда за большой вклад в развитие отечественной науки.

Юрий Осипов — президент Российской академии наук с 1991 по 2013 годы. Член Совета безопасности РФ с 1997 года. В 1993-2004 годах — директор Математического института имени В. А. Стеклова, в 1986-1993 годах — директор свердловского Института математики и механики.

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