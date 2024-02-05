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20:35, 5 февраля 2024Экономика

Россиянам рассказали об удачном времени для покупки китайского автомобиля

«Автодом»: в России могут начаться «ценовые войны» китайских автопроизводителей

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На фоне высокой конкуренции брендов на российском рынке 2024 год может стать удачным временем для приобретения китайского автомобиля. Об этом со ссылкой на экспертов отрасли сообщает издание «Взгляд.ру».

Специалисты ГК «Автодом» рассказали россиянам, что с начала года цены на автомобили прекратили рост и практически не изменились. По их мнению, из-за профицита предложения китайских марок дилеры будут готовы предлагать покупателям выгодные условия и привилегии. Текущая ситуация может спровоцировать «ценовые войны» среди автопроизводителей из КНР, заявили эксперты.

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В компании ожидают, что российский авторынок в текущем году вырастет до 1,25 миллиона проданных машин, если Центробанк начнет снижать ключевую ставку уже весной. Если же это произойдет позднее, результаты продаж во всех сегментах рынка будут более скромными, спрогнозировали в «Автодоме».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в свою очередь, призвал не ждать снижения или сохранения текущих цен на легковые автомобили. По его мнению, на стоимость авто будет влиять высокая инфляция и рост затрат на логистику.

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