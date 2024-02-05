Сообщения о проблемах с коммунальным хозяйством в Мелитополе не подтвердились

Данные о проблемах с коммунальным хозяйством в новых регионах не подтвердились

Информация о том, что Россия не может должным образом содержать коммунальное хозяйство на территории новых регионов, распространившаяся в украинских Telegram-каналах, оказалась недостоверной.

Как сообщил «РИА-Мелитополь», в Мелитопольском районе, в селе Терпенье, до сих пор не могут починить водопровод. К посту прикреплены фото с сообщениями коммунальных служб, где жителей предубеждают об устранении прорыва с заменой магистральной трубы.

Говоря о проблемах с водопроводом, украинские Telegram-каналы по какой-то причине приводят в пример график отключения электроэнергии в связи с плановыми работами в Мелитопольском районе, о которых жителей также заблаговременно предупредило предприятие «Таврия-Энерго». На самом деле ремонт и замена водопроводной трубы доказывают, что в Мелитопольском районе начали ремонтировать изношенные сети. В местных изданиях освещается эта тема.

Например, в январе администрация Мелитопольского района сообщила о завершении ремонта водонапорной башни в селе Новобогдановка. Также говорилось о подготовке к началу укладки нового водопровода по улице Дружба.

В восстановлении Мелитополя помогают другие российские города. Так, Архангельск окажет содействие с ремонтом 33 коммунальных и социальных объектов в Мелитопольском районе — в Кирилловке, Константиновке, Мирном, Ефремовке, Новофилипповке, Шелюгах и Терпенье. Внимание также уделят водопроводу. Утвержденный план мероприятий по реализации специального инфраструктурного проекта на территории Мелитополя рассчитан на 2023-2025 годы.

В начале 2023 года сообщалось, что мелитопольские села наконец обеспечат питьевой водой. Жители села Степановка Первая долгое время испытывали нехватку питьевой воды. Проблему исправили коммунальщики из Севастополя в рамках шефской помощи.

«На ближайшие три года мы составили план развития Мелитопольского района по основным сферам жизнеобеспечения: дороги, водо- и теплоснабжение, газификация. Двигаемся по намеченному плану, спасибо шефам и лично губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву», — заявил глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

Сообщения о том, что власти не в состоянии содержать коммунальное хозяйство на территории Мелитополя, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».