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19:50, 5 февраля 2024Силовые структуры

В Москве арестовали признавшего вину в поджоге релейного шкафа инспектора РЖД

Суд отправил в СИЗО сотрудника РЖД, собиравшегося поджечь релейный шкаф

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд отправил в СИЗО 23-летнего инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД Романа Болдырева, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого на время расследования под арест до 3 апреля. По версии следствия, сотрудник РЖД собирался пожечь релейный шкаф по указанию кураторов из Украины, которые убедили совершить поджог, угрожая в случае отказа от выполнения секретного задания возбудить в отношении него уголовное дело.

Обвиняемый признал свою вину и написал в следственные органы явку с повинной. По его словам он был уверен, что выполняет секретное задание ради безопасности России.

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      Владимир Седов
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