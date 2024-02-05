В Сети распространили недостоверное сообщение о проблеме российского ВПК

Сообщение о проблеме российского ВПК с гособоронзаказом оказалось недостоверным

На сайте украинского «Центра национального сопротивления» 2 февраля появился пост, в котором утверждается, что активисты «Киберсопротивления» получили доступ к письму, в котором представитель военно-промышленного комплекса (ВПК) России Дмитрий Фадеев жалуется на трудности при выполнении гособоронзаказа. Опубликованные ранее сообщения о работе объектов ВПК указывает на недостоверность этой информации.

Так, это сообщение опровергает заявление президента России Владимира Путина, который в декабре 2023 года говорил о выполнении гособоронзаказа в стране на 98 процентов. «Ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%», — сказал глава государства на коллегии Минобороны.

Также, например, в июле 2023 года производитель «Искандеров» отчитывался о выполнении гособоронзаказа на 100 процентов. «Ни в одной декаде отклонения от графика не было», — подчеркнули в Коломенском Конструкторском бюро машиностроения.

О выполнении гособоронзаказа на 2023 год также отчитывалась Объединенная авиастроительная корпорация «Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением… У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолетам — буквально в два раза, как, допустим, по самолету Су-57, это сложный самолет. Мы с честью с этой работой справились», — отмечал глава ОАК Юрий Слюсарь.

Новость не вызвала интерес у российских СМИ. В соцсетях встречаются лишь публикации, посвященные опровержению информации «Центра национального сопротивления».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»