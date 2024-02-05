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22:03, 5 февраля 2024Мир

Власти Нидерландов задумались о полном отказе от Facebook

De Telegraaf: Нидерланды рассматривают возможность полного отказа от Facebook

Фото: Unsplash

Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на источники.

Отмечается, что возможное решение связано с серьезными опасениями по поводу того, как платформа обеспечивает безопасность данных. Переговоры на эту тему не принесли желаемых результатов, пишет издание.

По словам статс-секретаря Министерства внутренних дел и по делам королевства Нидерландов Александры ван Хуффелен, правительство уже много лет обеспокоено тем, как Facebook обрабатывает конфиденциальные данные.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Боярский заявил, что возвращение Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) возможно в случае, если Meta изменит свою политику, признает ошибки и узаконит нахождение на территории России.

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      Марина Совина
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