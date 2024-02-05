Зеленский внес новый законопроект о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в ВР законопроект о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВР) новый законопроект о продлении военного положения и мобилизации в стране. Документ опубликован на официальном сайте парламента.

Законопроект уже передан на рассмотрение руководству Верховной Рады, текст самого обращения не опубликован. Ранее военное положение продлевалось 9 ноября прошлого года на 90 дней и должно было закончиться 14 февраля.

Согласно Конституции Украины, во время действия военного положения неправомерно организовывать голосования — это сделало невозможным проведение парламентских выборов в октябре прошлого года и не позволит провести президентские выборы ближайшей весной.

Ранее сотрудник Атлантического совета Андриан Каратницкий призывал Зеленского сдать власть оппозиции ввиду низкой поддержки президента и невозможности провести выборы в стране.