37-летняя Меган Фокс показала фото в прозрачном платье-кольчуге

Американская актриса и модель Меган Фокс поделилась с фанатами серией снимков в откровенном наряде. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость позировала на черном фоне в платье из металлической кольчуги. Прозрачная одежда демонстрировала тело телезвезды, которая отказалась от бюстгальтера. При этом волосы она распустила, а от аксессуаров отказалась. Визажисты также нанесли на лицо Фокс нюдовый макияж. Образ завершали туфли на каблуках.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Джейкоб Вебстер.

В декабре 2023 года Меган Фокс объяснила свою любовь к откровенным образам на красных дорожках. Актриса рассказала, что в начале карьеры испытывала трудности с модными тенденциями, поскольку отвергала образ сексуальной знаменитости, которым ее наделили фанаты.