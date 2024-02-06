Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 6 февраля 2024Силовые структуры

Родителям российских подростков выписали штрафы за «голую вечеринку» детей

МВД: на родителей подростков составлены протоколы за «голую вечеринку» в Уфе

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Уфе полиция привлекла к административной ответственности родителей двух подростков, которые устроили «голую вечеринку» с друзьями. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Республики Башкортостан.

В отношении родителей 15-летней школьницы и ее 16-летнего знакомого составлены протоколы за нарушение, предусмотренное статьей 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию»). Им будут выписаны штрафы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Поводом для наказания жителей Уфы стала «голая вечеринка» на праздновании дня рождения 15-летней школьницы, видео с которой опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны полураздетые подростки в лимузине.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Нижнем Тагиле дети мигрантов избили девочку. Мэр назвал это рядовым событием, а потом пожаловался на угрозы

      Иностранец пытался задушить российскую подругу и попал в СИЗО

      В Белом доме заявили о неспособности поддержать Украину без одобрения Конгресса

      Женщина заметила мужа на селфи до знакомства и пришла в ужас

      Аналитики Центробанка назвали снижение инфляции неустойчивым

      Пассажира поймали в аэропорту Европы с 1,4 миллиона евро в чемоданах

      Оценена готовность российских дзюдоистов к участию в ОИ в нейтральном статусе

      Назван улучшающий память и умственные способности напиток

      Глава МАГАТЭ провел встречу с Зеленским перед визитом на Запорожскую АЭС

      Мошенник вымогал деньги у россиянина под предлогом защиты от рейдерского захвата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше