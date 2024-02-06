Родителям российских подростков выписали штрафы за «голую вечеринку» детей

МВД: на родителей подростков составлены протоколы за «голую вечеринку» в Уфе

В Уфе полиция привлекла к административной ответственности родителей двух подростков, которые устроили «голую вечеринку» с друзьями. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Республики Башкортостан.

В отношении родителей 15-летней школьницы и ее 16-летнего знакомого составлены протоколы за нарушение, предусмотренное статьей 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию»). Им будут выписаны штрафы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Поводом для наказания жителей Уфы стала «голая вечеринка» на праздновании дня рождения 15-летней школьницы, видео с которой опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны полураздетые подростки в лимузине.