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20:09, 6 февраля 2024Силовые структуры

Бывший российский майор учинил расправу над знакомыми из мести за сына

Ветеран МВД получил срок за расправу над знакомыми из мести за сына

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Курской области к 16 годам колонии приговорили бывшего майора российской милиции — ветерана МВД Виктора Лебедева. Об этом во вторник, 6 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Курской области.

Как установил суд, в 2017 году сын майора захлебнулся в пруду. И отец решил, что в этом виноваты знакомые мужчина и женщина с которыми сын незадолго до этого проводил время. Майор решил отомстить. Он выкопал яму в безлюдном месте и пригласил знакомых на пикник. 14 мая в заранее подготовленном месте он сделал по одному выстрелу из ружья в каждую из жертв и после добил их штыком. Тела закопал и с места скрылся.

По решению суда, осужденный был лишен звания майора милиции, с него взыскали компенсацию морального вреда в пользу родственников жертв.

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      Владимир Седов
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