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13:52, 6 февраля 2024Среда обитания

Назван ответственный за судьбу льготной ипотеки в России

Замминистра ЖКХ Стасишин: решение по льготной ипотеке останется за президентом
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Окончательное решение о судьбе льготной ипотеки в России остается за президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, передает РИА Новости.

Дальнейшая работа Минстроя будет направлена на поддержание возможности россиян приобрести квартиру большей площади при рождении детей, заплатив за это меньшую процентную ставку, указал он. «То, как это будет, никто вам этого не скажет, кроме президента нашей страны. Все последние годы решения принимались именно президентом», — заявил Стасишин.

Замминистра подчеркнул, что в кабмине нет разногласий в отношении развития ипотеки, хотя могут быть разные позиции.

Ранее в Центробанке (ЦБ) допустили продление льготной ипотеки по отдельным социальным или региональным сегментам. По словам заместителя председателя Банка России Алексея Гузнова, решение ввести эту категорию ипотеки в 2020 году было правильным, однако привело к обратному эффекту, когда начала предлагаться системно. Он также указал, что в обсуждении продления программы важную роль играет Минфин, поскольку это ведомство распределяет траты из бюджета.

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      Мария Черкасова
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