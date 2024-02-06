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16:29, 6 февраля 2024Путешествия

Стюардесса спасла яйца редких фламинго на борту самолета

Стюардесса Alaska Airlines спасла яйца редких фламинго на рейсе в Сиэтл

Фото: Carlota Vidal / Unsplash

Стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла яйца редких фламинго во время полета. В благодарность зоопарк назвал одного из птенцов в честь ее внучки, сообщила пресс-служба перевозчика.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Атланты в Сиэтл в августе 2023 года. Среди пассажиров рейса был сотрудник зоопарка Вудленд-Парк, который вез в инкубаторе шесть яиц чилийского фламинго. Внезапно агрегат, который поддерживал будущих птенцов в тепле, перестал работать, и пассажир обратился к бортпроводнице Эмбер за помощью.

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Женщина нашла резиновые перчатки и наполнила их теплой водой. Сотрудник зоопарка положил туда яйца, а попутчики отдали свои пальто и шарфы для дополнительного тепла. Весь остаток полета члены экипажа помогали пассажиру и меняли остывающую воду в перчатках.

Яйца благополучно добрались до места назначения, позже из них вылупились шесть здоровых птенцов. Через несколько месяцев стюардессу Эмбер вместе с внучкой пригласили навестить фламинго в зоопарке. Одну из птиц называли в честь внучки женщины — Санни.

Ранее бортпроводник американской авиакомпании раскрыл самые отвратительные вещи, которые он находил в салоне самолета. В числе таких предметов он назвал использованные тампоны, мужское и женское нижнее белье.

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      Мария Борисова
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