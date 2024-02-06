В Белом доме заявили о неспособности поддержать Украину без одобрения Конгресса

Кирби: США не смогут поддерживать Украину без одобрения Конгресса в 2024 году

США не смогут поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) без одобрения Конгресса в 2024 году, так как для военной помощи необходимо принять законопроект о дополнительных ассигнованиях. О неспособности поддержать украинскую армию заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.

«У нас должно быть дополнительное финансирование, чтобы можно было продолжать оказывать военную помощь. Мы знаем как факт, что некоторых их командиры [ВСУ] на поле боя принимают тяжелые решения о том, сколько боеприпасов они выпустят в конкретно взятый день, сколько им нужно придержать», — отметил военный.

Он также отметил, что США осознают, что ВСУ находятся в сложном положении из-за прекращения помощи со стороны Вашингтона.

Ранее Кирби заявил, что президент США Джо Байден объявит канцлеру Германии Олафу Шольцу о продолжении поддержки Украины. Предполагается, что американский лидер подчеркнет приверженность помощи ВСУ вне зависимости от решений Конгресса США.