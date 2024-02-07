Командующего ВМС Украины внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес командующего ВМС Украины Неижпапу в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес главнокомандующего Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу в перечень экстремистов и террористов. Обновленный список доступен на сайте ведомства.

«Неижпапа Алексей Леонидович, 09.10.1975 года рождения, город Севастополь Украинской советской социалистической республики», — говорится в 12-й строчке расширенной базы.

7 февраля в указанный список также внесли начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.