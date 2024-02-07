На Украине решили вернуть «украинскую долю» зарубежных активов наследия СССР

Фон госимущества и МИД Украины решили присвоить зарубежные активы наследия СССР

Фонд госимущества и МИД Украины решили вернуть «украинскую долю» зарубежных активов наследия СССР. Сообщение о намерении Киева присвоить советское наследие было опубликовано на сайте Фонда, передает РИА Новости.

«Председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочей встречи очертили совместные инициативы, направленные на возвращение украинской доли зарубежных активов советского наследия и привлечение иностранных инвесторов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Киев готов рассмотреть возможность дальнейшей приватизации полученного таким путем имущества. С этой целью фонд госимущества и МИД договорились о создании совместной рабочей группы.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза отказываются от предложения Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения финансовых средств на восстановление Украины. По мнению европейских дипломатов, использование замороженных средств «означает владение активом, следовательно, в данном случае — конфискацию».