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04:38, 7 февраля 2024Мир

Посольство России связало блокировку каналов ВГТРК на YouTube с цензурой в США

Посольство России связало блокировку каналов ВГТРК на YouTube с цензурой в США

Фото: Unsplash.com

Посольство России в Вашингтоне связало блокировку каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) на YouTube с проявлениями цензуры в США и попытками подавления инакомыслия.

В дипмиссии отметили, что среди заблокированных видеохостингом оказались редакции в Ростове-на-Дону, Пскове, Вологде и Мурманске.

«Это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением. Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — заявили в посольстве.

Там указали, что о тотальной цензуре в современных США предельно четко высказался американских журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Ранее Карлсон заявил, что его планы взять интервью у российского президента Владимира Путина пыталась сорвать администрация Соединенных Штатов. Журналист напомнил, что свобода слова является правом по рождению. Его невозможно отнять вне зависимости от того, кто занимает посты в Белом доме. «Но они в любом случае пытаются», — заключил он.

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      Марина Совина
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