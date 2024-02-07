Посольство России связало блокировку каналов ВГТРК на YouTube с цензурой в США

Посольство России связало блокировку каналов ВГТРК на YouTube с цензурой в США

Посольство России в Вашингтоне связало блокировку каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) на YouTube с проявлениями цензуры в США и попытками подавления инакомыслия.

В дипмиссии отметили, что среди заблокированных видеохостингом оказались редакции в Ростове-на-Дону, Пскове, Вологде и Мурманске.

«Это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением. Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — заявили в посольстве.

Там указали, что о тотальной цензуре в современных США предельно четко высказался американских журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Ранее Карлсон заявил, что его планы взять интервью у российского президента Владимира Путина пыталась сорвать администрация Соединенных Штатов. Журналист напомнил, что свобода слова является правом по рождению. Его невозможно отнять вне зависимости от того, кто занимает посты в Белом доме. «Но они в любом случае пытаются», — заключил он.