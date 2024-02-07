Российское Минобороны сообщило о гибели мирного населения из-за бомбежки Израиля

Минобороны: мирные жители Хомса погибли в результате израильской бомбежки

Мирные жители сирийского Хомса погибли в результата израильской бомбежки. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Удар по городу наносили израильские истребители F-35, использовались управляемые авиабомбы типа GBU-39.

«Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, имеются жертвы среди мирного населения, в том числе женщины и дети», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.