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22:36, 7 февраля 2024Мир

Российское Минобороны сообщило о гибели мирного населения из-за бомбежки Израиля

Минобороны: мирные жители Хомса погибли в результате израильской бомбежки

Мирные жители сирийского Хомса погибли в результата израильской бомбежки. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Удар по городу наносили израильские истребители F-35, использовались управляемые авиабомбы типа GBU-39.

«Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, имеются жертвы среди мирного населения, в том числе женщины и дети», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

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      Марина Совина
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