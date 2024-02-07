Шольц предрек Украине нехватку оружия и боеприпасов

Шольц: Украине грозит нехватка оружия и боеприпасов

Канцлер ФРГ Ольф Шольц в колонке для The Wall Street Journal написал, что Украине грозит нехватка оружия и боеприпасов.

По словам Шольца, страны Запада вложили в поддержку Киева сотни миллиардов долларов, только на долю Берлина пришлось около 30 миллиардов. Но, как оказалось, этого недостаточно,

«Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, мы можем вскоре проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена Холодной войны», — написал Шольц.

Колонка Шольца появилась на фоне истощения потока западной помощи Украине, США не осуществляют военные поставки с конца прошлого года, ЕС с трудом договорился о выделении многолетнего пакета на 50 миллиардов евро.