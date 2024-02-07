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12:57, 7 февраля 2024Культура

Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след»

Актриса сериала «Мухтар. Новый след» Сафронова скончалась на 72-м году жизни
Елена Сафронова

Елена Сафронова. Кадр: телесериал «Семейный детектив»

На 72-м году жизни скончалась российская актриса, известная по роли в сериале «Мухтар. Новый след», Елена Сафронова. Об этом сообщили представители Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича, в труппе которого артистка состояла с 1981 года.

Причины смерти Сафроновой не раскрываются. Прощание с ней состоится в фойе культурного учреждения 8 февраля. В заявлении театра артистку назвали ведущим мастером сцены, замечательным человеком и профессионалом своего дела.

«За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене», — отметили в сообщении.

Елена Сафронова родилась в 1952 году в Киеве. Актриса обрела широкую известность благодаря съемкам в таких проектах, как «Мухтар. Новый след», «Семейный детектив», «Охота на гауляйтера» и других. Множество ролей артистка исполнила на сцене театров Дрогобыча, Севастополя и Калининграда.

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      Анастасия Астахова
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